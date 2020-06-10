2020-06-10T10:25:30+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Карелии, последние новости на 10 июня 2020 года

Мы собрали все последние новости о коронавирусе в Карелии на 10 июня 2020 года
Лилия КОЗЛОВА
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Еще у 9 человек обнаружен коронавирус в Карелии на 10 июня 2020 годаЕще у 9 человек обнаружен коронавирус в Карелии на 10 июня 2020 годаФото: Олег ЗОЛОТО (архив)
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"Комсомолка" продолжает следить за тем, как развивается коронавирус в Карелии. Последние новости на 10 июня 2020 года - еще 9 человек заразились COVID-19. Среди них сотрудник регионального минтранса. Всех работников министерства изолировали. Изолирован и комитет по ценам и тарифам - он располагался в том же здании.

- Новые случаи коронавируса в Карелии обнаружены: 5 человек в Петрозаводске, 1 человек в Кондопожском районе (деревня Линдозеро), 1 человек в Сортавале, еще 2 человека – рабочие-вахтовики со стройплощадки Белопорожской ГЭС, - рассказали в оперативном штабе по коронавирусу,

Выздоровели на сегодняшний день еще 4 человека: 1 в Лахденпохье и 3 в Петрозаводске. Всего с начала пандемии в Карелии коронавирус выявлен у 685 человек, из них 260 выздоровели и 5 скончались.

Также за последние сутки зарегистрирован 1 летальный исход от внебольничной пневмонии: мужчина, 1939 года рождения с сопутствующей патологией сердечно-сосудистой системы, тест на COVID -19 отрицательный.

Напомним, всем пациентам с пневмонией неоднократно проводится исследование на COVID -19.

ИСТОЧНИК KP.RU

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