2020-06-10T10:35:17+03:00
Происшествия

Участковый, не уследивший за педофилом, получил выговор

Рецидивист с Васильевского острова неоднократно насиловал девочку-подростка
Петр КИБЕР
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Участковый получил выговор за то, что прозевал педофила в своем районе.Участковый получил выговор за то, что прозевал педофила в своем районе.Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)
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Руководство Василеостровского управления МВД объявило выговор местному участковому, который не уследил за своим подопечным. Трижды судимый мужчина не только сломал в пьяной драке челюсть незнакомцу, но и долгое время насиловал девочку-подростка.

- Обвиняемый, с июня по октябрь 2019 года, в квартире одного из домов в Василеостровском районе, неоднократно совершил насильственные действия сексуального характера в отношении потерпевшей, не достигшей четырнадцатилетнего возраста, - сообщает пресс-служба петербургского управления Следственного комитета России.

Следователи установили, что участковый, на территории которого живет 36-летний хулиган и насильник, не проводил с ним профилактической работы. Именно это, по мнению СК и привело к совершенным преступлениям.

В итоге следователи вынесли представление об «устранении причин и условий», способствовавших правонарушениям. В руководстве УМВД их приняли и наказали участкового.

Что касается насильника, то ему предъявлены обвинения по двум статьям. Мужчине грозит до 20 лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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