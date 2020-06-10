Участковый, не уследивший за педофилом, получил выговор
Руководство Василеостровского управления МВД объявило выговор местному участковому, который не уследил за своим подопечным. Трижды судимый мужчина не только сломал в пьяной драке челюсть незнакомцу, но и долгое время насиловал девочку-подростка.
- Обвиняемый, с июня по октябрь 2019 года, в квартире одного из домов в Василеостровском районе, неоднократно совершил насильственные действия сексуального характера в отношении потерпевшей, не достигшей четырнадцатилетнего возраста, - сообщает пресс-служба петербургского управления Следственного комитета России.
Следователи установили, что участковый, на территории которого живет 36-летний хулиган и насильник, не проводил с ним профилактической работы. Именно это, по мнению СК и привело к совершенным преступлениям.
В итоге следователи вынесли представление об «устранении причин и условий», способствовавших правонарушениям. В руководстве УМВД их приняли и наказали участкового.
Что касается насильника, то ему предъявлены обвинения по двум статьям. Мужчине грозит до 20 лет тюрьмы.
ИСТОЧНИК KP.RU