2020-06-10T10:56:13+03:00
Общество

Число заболевших коронавирусом в Санкт-Петербурге на 10 июня 2020 года составило 313 человек

Мы собрали последние новости о числе заболевших коронавирусом в Санкт-Петербурге на 10 июня 2020 года
Петр КИБЕР
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В Петербурге коронавирусом заболели еще 313 человек.В Петербурге коронавирусом заболели еще 313 человек.Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)
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Число заболевших коронавирусом в Санкт-Петербурге на 10 июня 2020 года за сутки составило 313 человек. Новую статистику по зараженным приводит общероссийский Оперативный штаб по ситуации с мониторингом распространения инфекции COVID-19.

По состоянию на 10:35 10 июня общее количество подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией в Санкт-Петербурге достигло 19 466, - сообщает информационный центр Оперштаба.

Из этого числа 8521 человек вылечился. Прибавка по выписанным за сутки составила сразу 420 пациентов. Это значительно превышает количество заболевших. Вместе с этим изменилась статистика по петербуржцам, находящимся в активной фазе заболевания.

Дома или в стационарах находятся 10 463 человека - на 156 меньше, чем днем ранее. Частично это связано с вылечившимися, а частично, увы, с умершими.

По состоянию на утро 10 июня подтверждены еще 49 летальных исходов. Общее число смертей с начала пандемии достигло 482.

ИСТОЧНИК KP.RU

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