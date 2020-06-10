Коронавирус в Ленинградской области, последние новости на 10 июня 2020 года

10 Июнь 2020 2020-06-10T10:47:15+03:00

Еще 55 человек заразились коронавирусом в Ленобласти на 10 июня 2020 года Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Мы собрали все последние новости о коронавирусе в Ленинградской области на 10 июня 2020 года

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Обновилась статистика по коронавирусу в Ленинградской области. Последние новости на 10 июня 2020 года - еще у 55 человек выявили COVID-19. Общее число заболевших на данный момент уменьшается. При этом подтверждены новые смерти.

- За последние сутки в Ленобласти коронавирус выявлен еще у 55 человек. С начала пандемии инфекция обнаружена уже у 3342 местных жителей, - рассказали в оперативном штабе по коронавирусу.

Число выздоровевших с каждым днем становится все больше. За последние сутки вылечились еще 113 человек. За все время пандемии побороли болезнь уже 2434 местных жителей. На данный момент с болезнью продолжают бороться 885 пациентов.

Но не обошлось и без печальных новостей. В Ленинградской области подтверждено еще 4 летальных случая. Так, в общей сложности от коронавируса в регионе скончались 23 человека.

ИСТОЧНИК KP.RU