2020-06-10T10:54:49+03:00
Коронавирус Covid-19

Число умерших от коронавируса в Ленинградской области на 10 июня 2020 года составило 4 человека

Мы собрали все последние новости о смертях от коронавируса в Ленинградской области на 10 июня 2020 года
Лилия КОЗЛОВА
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Еще 4 человека скончались от коронавируса в Ленобласти на 10 июняЕще 4 человека скончались от коронавируса в Ленобласти на 10 июняФото: Олег ЗОЛОТО (архив)
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За последние сутки в России зарегистрированы 216 летальных случаев от COVID-19. Из них число умерших от коронавируса в Ленинградской области на 10 июня 2020 года составило 4 человека.

- Еще 4 человека скончались от коронавируса в Ленинградской области за последние сутки. Так, за все время пандемии в регионе зафиксировано уже 23 летальных исходов, связанных с болезнью, - сообщили в оперативном штабе по COVID-19.

Однако сама по себе ситуация с коронавирусом в Ленобласти довольно положительная. на протяжении второй недели число выздоровевших каждый день больше зараженных. Так, за последние сутки в регионе COVID-19 был подтвержден у 55 человек, а выздоровели 113 пациентов.

На данный момент в области коронавирус был выявлен у 3342 местных жителей, из них 2434 полностью выздоровели. На данный момент болеют 885 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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