2020-06-10T11:30:19+03:00
Общество

Еще 49 человек умерли от коронавируса в Санкт-Петербурге

Общее число жертв опасной болезни достигло 482
Петр КИБЕР
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В Санкт-Петербурге за сутки подтверждена смерть еще 49 человек.В Санкт-Петербурге за сутки подтверждена смерть еще 49 человек.Фото: Павел РОМАНОВ
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Еще 49 человек умерли в Санкт-Петербурге от коронавируса. Такие данные на утро 10 июня приводит федеральный Оперативный штаб. Частично это результат работы комиссии по летальным исходам, частично – свидетельства о смерти, выданные лечащими врачами.

- Общее количество смертельных случаев за все время пандемии в Санкт-Петербурге достигло 482, - сообщает информцентр Оперштаба.

Напомним, что последнее время в городе действует новая методика подсчета смертей. В статистику вносятся те пациенты, смерть которых подтвердила комиссия по летальным исходам – обычно это люди, умершие 3-4 недели назад, так как на исследования уходит много времени, а также больные, скончавшиеся в последние дни. Но только в том случае, если лечащий врач указал в документах причиной гибели коронавирус.

Всего за минувшие сутки в городе заболели коронавирусной инфекцией 313 человек (19 466 всего), а 420 выздоровели (8521). 10 463 пациента остаются в активной фазе заболевания.

ИСТОЧНИК KP.RU

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