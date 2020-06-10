Еще 49 человек умерли от коронавируса в Санкт-Петербурге
Еще 49 человек умерли в Санкт-Петербурге от коронавируса. Такие данные на утро 10 июня приводит федеральный Оперативный штаб. Частично это результат работы комиссии по летальным исходам, частично – свидетельства о смерти, выданные лечащими врачами.
- Общее количество смертельных случаев за все время пандемии в Санкт-Петербурге достигло 482, - сообщает информцентр Оперштаба.
Напомним, что последнее время в городе действует новая методика подсчета смертей. В статистику вносятся те пациенты, смерть которых подтвердила комиссия по летальным исходам – обычно это люди, умершие 3-4 недели назад, так как на исследования уходит много времени, а также больные, скончавшиеся в последние дни. Но только в том случае, если лечащий врач указал в документах причиной гибели коронавирус.
Всего за минувшие сутки в городе заболели коронавирусной инфекцией 313 человек (19 466 всего), а 420 выздоровели (8521). 10 463 пациента остаются в активной фазе заболевания.
ИСТОЧНИК KP.RU