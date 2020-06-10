Петербургские полицейские раскрыли убийство 25-летней давности

10 Июнь 2020 2020-06-10T11:56:08+03:00

В Архангельске был задержан подозреваемый в убийстве 25-летней давности в Петербурге. Фото: ГСУ СК РФ по СПб

Изменить размер текста: A A

Полицейские петербургского Главка, совместно со следователями городского управления Следкома смогли раскрыть убийство 25-летней давности. Причем подозореваемый нашелся почти случайно и в далеком Архангельске.

- 9 июня сотрудники петербургского Управления уголовного розыска, находясь в командировке в Архангельской области, задержали местного жителя. Отпечатки пальцев, взятые местными полицейскими у подозреваемого в краже, дали неожиданный результат, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

При проверке, проведенной вместе с СК, оказалось, что отпечатки были оставлены на месте преступления предполагаемым убийцей в 1996 году в Санкт-Петербурге.

Тогда, при попытке ограбления квартиры, в одном из домов на проспекте Художников был зарезан 29-летний юрист, член городской коллегии адвокатов. Сумку с его вещами спугнутый грабитель бросил и сбежал. Долгое время дело оставалось «висяком», пока в Архангельске в руки полиции не попался подозреваемый.

Сейчас 44-летний мужчина доставлен в Петербург, дело передано в Следственный комитет.

ИСТОЧНИК KP.RU