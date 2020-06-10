2020-06-10T15:12:13+03:00
Коронавирус Covid-19

Комздрав рассказал о новых смертях от коронавируса в Санкт-Петербурге на 10 июня 2020 года

За последние сутки в городе подтверждены сразу 49 летальных случаев
Лилия КОЗЛОВА
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Комздрав рассказал о 49 новых смертях от коронавируса в ПетербургеКомздрав рассказал о 49 новых смертях от коронавируса в ПетербургеФото: Олег ЗОЛОТО (архив)
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Комиссия по анализу летальных исходов от ОРВИ, гриппа и COVID-19 за последние сутки подтвердила новые смертельные случаи от коронавируса в Санкт-Петербурге. Так, на 10 июня 2020 года стало известно еще о 49 умерших пациентах с новой болезнью. Всего с начала пандемии в городе скончались уже 482 человека.

- 10 июня в Санкт-Петербурге зарегистрировано 49 смертельных случаев от новой коронавирусной инфекции на основе медицинских свидетельств о смерти. Больные скончались в конце мая - начале июня 2020 года, - рассказали в комитете по здравоохранению Петербурга.

Среди умерших – 27 мужчин в возрасте от 36 до 96 лет, а также 22 женщины. Им было от 34 до 97 лет.

Как и в предыдущих случаях, у умерших имелись в дополнение к COVID-19 различные хронические болезни: атеросклероз, кардиосклероз, сахарный диабет, желчнокаменная болезнь, онкологические заболевания.

ИСТОЧНИК KP.RU

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