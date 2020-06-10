В Пулково встретили самолет из Нью-Йорка, на котором в Россию вернулся 121 человек
Очередной вывозной рейс приземлился в петербургском аэропорту Пулково. На борту самолета, прилетевшего утром 10 июня из США, находились несколько сотен человек, 121 из которых сошли с трапа в Северной столице. Среди них были как жители Санкт-Петербурга, так и иногородние.
- Большинство из вернувшихся – петербуржцы и жители Ленобласти, 13 человек – жители соседних регионов, - сообщает пресс-служба Смольного.
Высадив часть пассажиров в Петербурге, лайнер улетел в Москву. А в Пулково россиян уже встречали сотрудники Роспотребнадзора. Санитарные врачи осмотрели всех на наличие признаков ОРВИ. Всех здоровых при сопровождении ГИБДД автобусами развезли по домам. Тех, кто не может отбыть самоизоляцию у себя в квартире, а также всех иногородних, отправили в обсерватор в Репино.
Здесь, в пансионате «Балтиец», они проведут ближайшие 14 дней.
Всего за время пандемии вывозными рейсами в Петербург прилетели больше трех тысяч человек.
ИСТОЧНИК KP.RU