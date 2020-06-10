Искалеченную трехлетнюю девочку с отравлением госпитализировали в Санкт-Петербурге

10 Июнь 2020 2020-06-10T12:43:49+03:00

Трехлетняя девочка в крови и с отравлением попала в больницу Петербурга Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

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В Санкт-Петербурге сотрудники полиции по Выборгскому району выясняют обстоятельства, при которых трехлетняя девочка получила множество травм, а также отравилась. Утром во вторник, 9 июня 2020 года, в правоохранительные органы поступило сообщение о том, что в детскую больницу госпитализирован ребенок в крови.

- Девочку госпитализировали в Детскую городскую больницу № 19 в три часа дня 8 июня из одной из квартир дома 12/1 по улице Николая Рубцова, - сообщил «КП-Петербург» источник в правоохранительных органах.

У ребенка диагностировали множество кровоподтеков на ногах, ссадины на нижней губе. Также у нее было отравление неизвестным веществом. Состояние трехлетней девочки оценивается как средней тяжести.

Известно, что малышка живет с 40-летней безработной матерью. Семья состоит на учете.

На данный момент полиция выявляет, что произошло с малышкой, а также решает вопрос о возбуждении уголовного дела.

ИСТОЧНИК KP.RU