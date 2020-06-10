Губернатор Ленобласти рассказал о строительстве метро в Кудрово

10 Июнь 2020 2020-06-10T13:06:10+03:00

Метро в Кудрово будет. Вопрос лишь когда. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

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Глава Ленинградской области Александр Дрозденко рассказал о ситуации со строительством станции метро «Кудрово». Выступая с традиционным отчетом перед депутатами областного Заксобрания, глава региона заверил присутствующих, что станция в Кудрово будет. Правда не уточнил когда.

- Уже выделен земельный участок для электродепо «Правобережное». Наша станция в Кудрово – промежуточная для депо. Поэтому она точно будет построена. За другие станции пока ничего не могу сказать, но в Кудрово метро будет, - заявил Дрозденко.

Губернатор отметил, что решение вопроса с Санкт-Петербургом по строительству станции – приоритетный для Ленобалсти в транспортном вопросе.

Кроме того, глава региона напомнил депутатам, что 2019 году продолжены новые автобусные маршруты в Новогорелово и Кудрово, а сами пассажирские машины заменены на новые. Кроме этого начато строительство развязки с КАД в Мурино и виадука во Всеволожске.

Напомним, что сдать станцию, которую планировали еще при СССР, обещают к 2025 году. Однако сомнения, с учетом недостатка средств на строительство метро, остаются.

ИСТОЧНИК KP.RU