2020-06-10T13:13:36+03:00
Коронавирус Covid-19

Число выздоровевших от коронавируса в Санкт-Петербурге на 10 июня 2020 года составило более 400 человек

Мы собрали все последние новости о числе выздоровевших от коронавируса в Санкт-Петербурге на 10 июня 2020 года
Лилия КОЗЛОВА
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Более 400 человек вылечились от коронавируса в Петербурге за суткиБолее 400 человек вылечились от коронавируса в Петербурге за суткиФото: Олег ЗОЛОТО (архив)
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За последние сутки в России полностью вылечились от COVID-19 10386 человек. Из них число выздоровевших от коронавируса в Санкт-Петербурге на 10 июня 2020 года ставило сразу 420 пациентов. Впервые за долгое время их количество превысило число новых выявленных зараженных.

- За последние сутки в Петербурге полностью выздоровели и были выписаны 420 пациентов, болевшие коронавирусом. За все время пандемии болезнь уже побороли 8521 человек, - сообщили в оперативном штабе по коронавирусу страны.

Так, за сутки число выздоровевших превысило число заболевших на 107 человек - 420 вылечившихся и 313 зараженных.

Всего с начала пандемии коронавирус был обнаружен у 19466 петербуржцев. Из них 8521 выздоровели, еще 482 скончались. На данный момент официально зараженными являются 10463 местных жителей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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