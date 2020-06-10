2020-06-10T13:29:58+03:00
Общество

Ко Дню России между Санкт-Петербургом и Москвой пустят сдвоенные «Сапсаны»

В РЖД ждут большое число пассажиров на тройных выходных
Петр КИБЕР
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На строенные выходные пустят сдвоенные "Сапсаны".На строенные выходные пустят сдвоенные "Сапсаны".Фото: Артем КИЛЬКИН
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Российские железные дороги усилят движение скоростных поездов «Сапсан» между Санкт-Петербургом и Москвой. Пока – только на ближайшие выходные, связанные с Днем России. По случаю трех праздничных дней, между столицами будут курсировать сдвоенные составы.

- Для удовлетворения повышенного спроса пассажиров на перевозки между Москвой и Санкт-Петербургом увеличивается составность поездов «Сапсан» на период праздничных дней 11, 12 и 14 июня, - сообщает пресс-служба РЖД.

Сдвоенные «Сапсаны» - 20 вагонов в каждом - пойдут по следующему расписанию:

- Из Санкт-Петербурга в 6:50 с прибытием в Москву в 10:52 – 11 июня; в 13:00 (16:58 в Москве) -11, 12, 14 июня; 19:00 (22:58 в столице) – 14 июня.

- Из Москвы в Санкт-Петербург поезда отправятся в 17:40 и 19:30 11 июня; в 6:50 12 июня и в 13:30 14 июня.

Билеты уже можно купить в кассах РЖД, а также на сайте и в мобильном приложении.

ИСТОЧНИК KP.RU

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