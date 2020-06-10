2020-06-10T13:39:11+03:00
Общество

Ливни и ураганный ветер надвигаются на Ленинградскую область 10 июня

МЧС предупредили местных жителей о непогоде
Лилия КОЗЛОВА
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МЧС предупредило жителей Ленобласти о грозах, ливне и сильном ветреМЧС предупредило жителей Ленобласти о грозах, ливне и сильном ветреФото: Олег ЗОЛОТО
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Жара и грозы пришли в Ленинградскую область. В среду, 10 июня 2020 года, МЧС предупредило жителей 47-го региона о непогоде, которая может сопровождаться ураганным ветром. Так, 10 и 11 июня стоит опасаться выходить на улицу во время ливней.

- 10 и 11 июня в большинстве районов Ленинградской области прогнозируются дожди, ливни и грозы. При грозах порывы ветра могут достигать 18 метров в секунду. Температура воздуха может повышаться до 30 градусов, - рассказали в МЧС 47-го региона.

Накануне, 9 июня, серьезная гроза прошла по области. От ветра сильно пострадали Волосовский, Всеволожский, Лужский, Гатчинский, Ломоносовский, Кировский и Тосненский районы. Из-за непогоды попадали деревья, которые оборвали провода, а также повредили трансформаторные будки.

Спасатели ликвидировали последствия непогоды. Распилили упавшие деревья, освободили дороги, а также помогли электрикам и дорожным службам восстановить работу объектов, пострадавших от ливня и ветра.

ИСТОЧНИК KP.RU

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