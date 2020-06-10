Выборы губернатора Ленинградской области назначены на 13 сентября 2020 года
Выборы губернатора Ленинградской области назначены на 13 сентября 2020 года. Такую дату на заседании областного парламента утвердили региональные депутаты. Это произошло сразу после традиционного отчета главы Ленобласти перед Заксом.
- Да, подтверждаем. Депутаты Законодательного собрания Ленинградской области назначили выборы губернатора на 13 сентября, - сообщала корреспонденту "КП-Петербург" в пресс-службе областного правительства.
Отметим, что действующий глава региона пока о своем решении идти на новый губернаторский срок официально не объявлял. Однако сегодня, 10 июня, у Александра Дрозденко намечена встреча с президентом России Владимиром Путиным, на которой руководитель региона может попросить одобрения вновь выставить свою кандидатуру на высокую должность.
Напомним, что Александр Дрозденко С 2002 года работает в правительстве Ленобласти, а с 2012 года занимает пост губернатора. В нынешнем году истекает его второй пятилетний срок.
ИСТОЧНИК KP.RU