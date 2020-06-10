10 Июнь 2020 2020-06-10T13:49:59+03:00

А сегодня, 10 июня, Александр Дрозденко должен провести встречу с президентом России Владимиром Путиным

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Выборы губернатора Ленинградской области назначены на 13 сентября 2020 года. Такую дату на заседании областного парламента утвердили региональные депутаты. Это произошло сразу после традиционного отчета главы Ленобласти перед Заксом.

- Да, подтверждаем. Депутаты Законодательного собрания Ленинградской области назначили выборы губернатора на 13 сентября, - сообщала корреспонденту "КП-Петербург" в пресс-службе областного правительства.

Отметим, что действующий глава региона пока о своем решении идти на новый губернаторский срок официально не объявлял. Однако сегодня, 10 июня, у Александра Дрозденко намечена встреча с президентом России Владимиром Путиным, на которой руководитель региона может попросить одобрения вновь выставить свою кандидатуру на высокую должность.

Напомним, что Александр Дрозденко С 2002 года работает в правительстве Ленобласти, а с 2012 года занимает пост губернатора. В нынешнем году истекает его второй пятилетний срок.

ИСТОЧНИК KP.RU