Пять университетов Санкт-Петербурга вошли в рейтинг лучших вузов мира

10 Июнь 2020 2020-06-10T14:20:40+03:00

СПбГУ и еще четыре университета попали в топ лучших вузом мира. Фото: Олег ЗОЛОТО

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Сразу пять вузов Санкт-Петербурга попали в рейтинг лучших университетов мира World University Rankings 2021 по версии британской компании Quacquarelli Symonds, специализирующейся на анализе мирового рынка высшего образования.

Самая высокая позиция у Санкт-Петербургского государственного университета. Он занял 225-е место, поднявшись за год на 9 позиций (в прошлом году он был на 234 строчке). Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» расположился на 298-ом месте. По сравнению с 2019 годом, учреждение стало выше на 24 пункта.

Университет ИТМО на 360 месте. Вуз дебютировал в рейтинге в 2017 году и за три года поднялся более чем на 240 позиций. Прекрасные показатели и у Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого: он переместился с 439 места на 401-е.

Закрыл пятерку лучших вузов города на Неве - Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет (701-750-е место). В этом рейтинге он впервые.

Всего в QS World University Rankings 2021 представлены 1002 вуза из 93 стран мира. В топ- 3 вошли Массачусетский технологический институт из США, Стэнфордский и Гарвардский университеты. В списке лучших вузов мира 28 учебных заведений из России. Лучшим назвали МГУ.

ИСТОЧНИК KP.RU