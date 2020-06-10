Почти 100 жителей Санкт-Петербурга и Ленобласти приехали из Москвы специальными автобусами 10 июня
В ночь на среду, 10 июня 2020 года, из Москвы вернулись 97 жителей Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Все они ранее прилетели в столицу вывозными рейсами из-за границы. Правительство города на Неве направило автобусы для того, чтобы вернуть петербуржцев домой.
- Это позволит прилетевшим гражданам в домашних условиях выполнить обязательное условие о 14-ти дневной самоизоляции, - рассказали в Смольном.
Транспорт с петербуржцами встретили на границе с Ленобластью и распределили по новым автобусам в зависимости от их района проживания, чтобы оперативнее доставить людей по домам. Работа по доставке петербуржцев из Москвы осуществляется в строгом соответствии с рекомендациями и правилами, установленными Роспотребнадзором.
В апреле и мае текущего года из обсерваторов Московской области, а также с авиарейсов из Греции, Индии, Камбоджи, Сербии, Германии, Турции, Франции в Санкт-Петербург доставлено 538 человек.
ИСТОЧНИК KP.RU