Почти 100 жителей Санкт-Петербурга и Ленобласти приехали из Москвы специальными автобусами 10 июня

10 Июнь 2020 2020-06-10T13:54:42+03:00

Все они ранее были вывезены из-за границы. Теперь жителей ждет 14-дневный карантин в домашних условиях

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В ночь на среду, 10 июня 2020 года, из Москвы вернулись 97 жителей Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Все они ранее прилетели в столицу вывозными рейсами из-за границы. Правительство города на Неве направило автобусы для того, чтобы вернуть петербуржцев домой.

- Это позволит прилетевшим гражданам в домашних условиях выполнить обязательное условие о 14-ти дневной самоизоляции, - рассказали в Смольном.

Транспорт с петербуржцами встретили на границе с Ленобластью и распределили по новым автобусам в зависимости от их района проживания, чтобы оперативнее доставить людей по домам. Работа по доставке петербуржцев из Москвы осуществляется в строгом соответствии с рекомендациями и правилами, установленными Роспотребнадзором.

В апреле и мае текущего года из обсерваторов Московской области, а также с авиарейсов из Греции, Индии, Камбоджи, Сербии, Германии, Турции, Франции в Санкт-Петербург доставлено 538 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU