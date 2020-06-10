Парикмахерские в Санкт-Петербурге откроются с 15 июня 2020 года
Уже совсем скоро заросшие и обросшие петербуржцы смогут снова стать красивыми и опрятными. Власти города заявили о намерении с 15 июня 2020 года открыть парикмахерские. Будет ли разрешена работа и салонам красоты, не уточняется.
- Мы рассчитываем с понедельника разрешить работу организаций в сфере услуг. Это парикмахерские, мастерские по ремонту обуви, ключей, химчистки, прачечные и остальные, - приводит слова вице-губернатора Санкт-Петербурга Евгения Елина ТАСС.
Напомним, что ранее глава Северной столицы Александр Беглов обещал открыть салоны красоты к концу июня. Это должно было произойти в рамках второго этапа послаблений карантинного режима, действующего в городе из-за пандемии коронавируса.
Однако мастера смогут работать только по записи и с интервалами между клиентами в 20 минут. Начнет оказывать плановую помощь и стоматология.
На этом же этапе разрешат навигацию малых, в том числе туристических судов по рекам и каналам, а также откроют доступ на детские и спортплощадки. Вопрос об открытии парков пока не решен.
ИСТОЧНИК KP.RU