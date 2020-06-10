2020-06-10T14:22:09+03:00
Общество

Парикмахерские в Санкт-Петербурге откроются с 15 июня 2020 года

Об открытии парикмахерских после режима самоизоляции заявил вице-губернатор Евгений Елин
Петр КИБЕР
Поделиться:
Комментарии: comments1
С 15 июня в Петербурге вновь откроются парикмахерские.С 15 июня в Петербурге вновь откроются парикмахерские.Фото: Олег ЗОЛОТО
Изменить размер текста:

Уже совсем скоро заросшие и обросшие петербуржцы смогут снова стать красивыми и опрятными. Власти города заявили о намерении с 15 июня 2020 года открыть парикмахерские. Будет ли разрешена работа и салонам красоты, не уточняется.

- Мы рассчитываем с понедельника разрешить работу организаций в сфере услуг. Это парикмахерские, мастерские по ремонту обуви, ключей, химчистки, прачечные и остальные, - приводит слова вице-губернатора Санкт-Петербурга Евгения Елина ТАСС.

Напомним, что ранее глава Северной столицы Александр Беглов обещал открыть салоны красоты к концу июня. Это должно было произойти в рамках второго этапа послаблений карантинного режима, действующего в городе из-за пандемии коронавируса.

Однако мастера смогут работать только по записи и с интервалами между клиентами в 20 минут. Начнет оказывать плановую помощь и стоматология.

На этом же этапе разрешат навигацию малых, в том числе туристических судов по рекам и каналам, а также откроют доступ на детские и спортплощадки. Вопрос об открытии парков пока не решен.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Петербуржцев предупредили о возможных подтоплениях из-за ливней 10 июня
Индекс уровня самоизоляции в Санкт-Петербурге на 10 июня 2020 года: Горожане держат антирекорд
Прокуратура подтвердила, что детсадовцам Кронштадта выдали продуктовые пайки с некачественными консервами
Петербуржцам рассказали, как правильно выбирать мороженое
Два человека заразились клещевым энцефалитом в Санкт-Петербурге за неделю
Парикмахерские в Санкт-Петербурге откроются с 15 июня 2020 года
Почти 100 жителей Санкт-Петербурга и Ленобласти приехали из Москвы специальными автобусами 10 июня
Пять университетов Санкт-Петербурга вошли в рейтинг лучших вузов мира
Выборы губернатора Ленинградской области назначены на 13 сентября 2020 года
Ливни и ураганный ветер надвигаются на Ленинградскую область 10 июня
Ко Дню России между Санкт-Петербургом и Москвой пустят сдвоенные «Сапсаны»
Число выздоровевших от коронавируса в Санкт-Петербурге на 10 июня 2020 года составило более 400 человек
Губернатор Ленобласти рассказал о строительстве метро в Кудрово
Беглов спросил у петербуржцев, какие ограничения снять в городе в первую очередь
Искалеченную трехлетнюю девочку с отравлением госпитализировали в Санкт-Петербурге
В Пулково встретили самолет из Нью-Йорка, на котором в Россию вернулся 121 человек
Появилось видео задержания скандалистки из шоу «Пацанки» в аэропорту Пулково