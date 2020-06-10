Два человека заразились клещевым энцефалитом в Санкт-Петербурге за неделю
В Санкт-Петербурге за последнюю неделю мая, с 25 по 31 число, 488 человек обратились за медицинской помощью после укуса клещей. По данным Роспотребнадзора от 10 июня 2020 года, среди них 156 детей. В основном все укусы происходили в Ленинградской области, 57 человек пострадали от клещей в Петербурге.
- Наибольшее количество пострадавших от клещей регистрируется на территории Курортного района - 32 человека, Приморского - 7, Пушкинского – 4, - рассказали в ведомстве.
За неделю зарегистрировано 2 случая заболевания клещевым энцефалитом, в том числе у 1 ребенка. Также у двух детей подтвердился боррелиоз. Заражения произошли в Ленобласти.
В лабораториях были обследовано 356 клещей, снятых с людей. Возбудитель клещевого вирусного энцефалита обнаружен в 1 пробе, иксодового клещевого боррелиоза - в 74 пробах.
Напомним, что защититься от энцефалита можно с помощью прививки. За последнюю неделю мая в Петербурге было привито 1224 человека.
ИСТОЧНИК KP.RU