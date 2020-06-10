Петербуржцам рассказали, как правильно выбирать мороженое

10 Июнь 2020 2020-06-10T14:20:24+03:00

Роспотребнадзор объяснил, на что обращать внимание при покупке сладости

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Летом в жару многие любят полакомиться мороженым. Роспотребнадзор Санкт-Петербурга в среду, 10 июня 2020 года, рассказал горожанам, на что важно обращать внимание при выборе продукта. В первую очередь необходимо внимательно читать этикетку.

- Мороженое с добавлением растительных жиров должно обозначаться производителем как «мороженое растительно-сливочное» или «мороженое с растительным жиром», - пояснили в ведомстве.

В сливочном мороженом должно быть 8-11,5 процентов молочного жила, в пломбире – не менее 12 процентов.

Что касается стабилизаторов и загустителей, то в производстве допускаются только натуральные: камедь рожкового дерева (Е410), гуаровая камедь (Е412), ксантановая камедь (Е415), камедь тары (Е417), пектин (Е440), желатин, альгинат натрия (Е401) и некоторые другие.

Также важно, чтобы мороженое было однородного цвета. Чем оно желтее, тем выше процент жирности в продукте. Если вы заметили, что мороженое с какой-либо добавкой неоднородного цвета, — это может означать, что на производстве мороженую массу плохо перемешали с натуральной добавкой или красителем. Исключение составляют виды мороженого с послойным внесением нескольких натуральных красителей, создающих заданный производителем рисунок.

ИСТОЧНИК KP.RU