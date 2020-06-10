Прокуратура подтвердила, что детсадовцам Кронштадта выдали продуктовые пайки с некачественными консервами

10 Июнь 2020 2020-06-10T14:36:07+03:00

На банках с, якобы, сайрой, оказалась совсем не она

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Скандал с выдачей продуктовых наборов кронштадстким детям, дорос до уголовного дела. Его, по материалам проверки прокуратуры, завел Следственный комитет. Сама же проверка показала, что местным дошколятам в сухих пайках поставщик действительно подсунул некачественные консервы.

- Установлено, что в период с 1 по 5 июня 2020 обществом с ограниченной ответственностью «СоцПит» выданы продуктовые наборы, в состав которых входили консервы. Содержимое рыбных консервов с этикеткой «Сайра» не соответствует маркировке производителя, - сообщает пресс-служба прокуратуры.

Другими словами, в банке была не сайра, а другая рыба. Как писали в соцсетях родители детсадовцев, это была сельдь. И такая, что есть ее никто не отважился. Кронштадтцы уже вернули около 1800 банок. Этикетку же на консервах просто кто-то переклеил. Теперь следствию предстоит выяснить кто – поставщик, или сам производитель.

Уголовное дело заведено по статье «Покушение на мошенничество». Виновным грозит как штраф, так и до шести лет тюрьмы.

Власти Петербурга уже пообещали разобраться в ЧП и заменить все проблемные продукты качественными.

ИСТОЧНИК KP.RU