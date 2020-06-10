Индекс уровня самоизоляции в Санкт-Петербурге на 10 июня 2020 года: Горожане держат антирекорд

10 Июнь 2020 2020-06-10T15:02:34+03:00

Почти все жители города вышли на улицу в теплый летний день

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Ограничения в связи с коронавирусом постепенно снимают в Северной столице. Однако пандемия еще никуда не делась. Так, индекс уровня самоизоляции в Санкт-Петербурге на 10 июня 2020 года в середине дня составил всего 0,7 балла. Этот антирекорд петербуржцы держат уже третий день подряд.

- Индекс самоизоляции в Санкт-Петербурге на 14:40 составил 0,7 балла — это значит, что на улице очень много людей, - говорится в отчете сервиса «Яндекс».

Несмотря на то, что 30-градусная жара, которая стояла в Петербурге два дня, спала после грозы, погода в городе стоит теплая. Поэтому множество людей гуляют по улице.

Так, по итогам 9 июня индекс самоизоляции составил 1,2 балла. В прошлый вторник местный индекс составлял 1,3 балла — за неделю индекс снизился на 0,1 балла. В скором времени горожане и вовсе перестанут сидеть дома.

ИСТОЧНИК KP.RU