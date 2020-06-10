Петербуржцев предупредили о возможных подтоплениях из-за ливней 10 июня

10 Июнь 2020 2020-06-10T15:19:33+03:00

Автомобилистам посоветовали во время дождя избегать низких участков дороги под мостами

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В Санкт-Петербурге в среду, 10 июня 2020 года, слова ожидаются дожди. В связи с этим «Водоканал» предупредил горожан о возможных подтоплениях в некоторых местах. Однако, по заверению компании, система канализации города должна принять прогнозируемый объем осадков в штатном режиме.

- 10 июня во второй половине дня ориентировочно после 15:00 прогнозируются локальные осадки средней интенсивности. В случае превышения интенсивности осадков просим автомобилистов быть внимательными и по возможности избегать низких участков дороги под мостами и путепроводами, где вероятность возникновения подтопления наиболее велика, - предупредили в «Водоканале».

Подтопления также возможны и 11 июня из-за ливней. Синоптики прогнозируют наступление обширного дождевого фронта. В компании отметили, что подготовят сети к осадкам и будут держать на контроле проблемные адреса города.

Канализация Петербурга хорошо справляется с 7,2 миллиметрами осадков за 20 минут. При выпадении осадков с интенсивностью выше 15 миллиметров за 20 мин возникает переполнение канализационной системы, которое вызывает подтопления улично-дорожной сети.

ИСТОЧНИК KP.RU