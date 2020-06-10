2020-06-10T15:52:28+03:00
Общество

Торговые аппараты с масками уберут из метро

Они не пользовались популярностью, а сейчас и вовсе не нужны
Петр КИБЕР
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Аппараты с масками не прижились в метро.Аппараты с масками не прижились в метро.Фото: Артем КИЛЬКИН
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Торговые аппараты с масками исчезнут из петербургского метро. У компании, установившей оборудование, 12 июня заканчивается договор на размещение в подземке. И продлевать его не собираются.

- После истечения срока, указанного в договоре, автоматы будут перевезены на наш склад и далее станут использоваться в обычной работе, - сообщили «Мойке 78» в пресс-службе компании-владельца оборудования.

При этом большой прибыли торговцы от продажи наборов маска+перчатки по 40 рублей не было. Всего в день в каждом из автоматов продавались 20-25 наборов. Учитывая, что точек торговли было 23, то оборот за месяц составил около 600 тысяч рублей.

Впрочем, сами коммерсанты отмечают, что и надеялись на сверхдоходы, объясняя участие в проекте желанием сделать для города что-то полезное. Они и дальше готовы оставить автоматы в метро, но необходимости в этом уже нет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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