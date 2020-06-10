2020-06-10T16:15:36+03:00
Общество

В семи районах Ленинградской области нашли заболевших коронавирусом

10 июня подтверждены еще 55 новых случаев заражения
Петр КИБЕР
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Пандемия идет на спад, но заразившиеся еще есть.Пандемия идет на спад, но заразившиеся еще есть.Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)
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Управление Роспотребнадзора по Ленинградской области опубликовало данные по распространению новых случаев коронавируса в регионе на 10 июня 2020 года. В числе эпицентров заражения оказались населенные пункты семи районов.

- Оперативный штаб Ленобласти сообщает о 55 новых случаях заболевания коронавирусом. Общее число зараженных достигло 3342 человек. Из них 2434 пациента вылечились, а 23 – скончались, - сообщает пресс-служба областного правительства.

В список населенных пунктов, где найдены новые заболевшие, попали:

- Сумино, Большая Вруда (Волосовский район);

- Всеволожск, Романовка, поселок имени Свердлова, Кирпичный завод (Всеволожский район);

- Выборг, Советское, Отрадное, Красная Долина (Выборгский район);

- Гатчина, Сиверский, Вырица, Малое Верево, Коммунар, Лампово, Дружная Горка, Выра, Пустошка, Мины, Лукаши, Александровка, Пудость (Гатчинский район);

- Котельский, Ивангород (Кингисеппский район);

- Кириши;

- Тосно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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