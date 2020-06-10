В семи районах Ленинградской области нашли заболевших коронавирусом
Управление Роспотребнадзора по Ленинградской области опубликовало данные по распространению новых случаев коронавируса в регионе на 10 июня 2020 года. В числе эпицентров заражения оказались населенные пункты семи районов.
- Оперативный штаб Ленобласти сообщает о 55 новых случаях заболевания коронавирусом. Общее число зараженных достигло 3342 человек. Из них 2434 пациента вылечились, а 23 – скончались, - сообщает пресс-служба областного правительства.
В список населенных пунктов, где найдены новые заболевшие, попали:
- Сумино, Большая Вруда (Волосовский район);
- Всеволожск, Романовка, поселок имени Свердлова, Кирпичный завод (Всеволожский район);
- Выборг, Советское, Отрадное, Красная Долина (Выборгский район);
- Гатчина, Сиверский, Вырица, Малое Верево, Коммунар, Лампово, Дружная Горка, Выра, Пустошка, Мины, Лукаши, Александровка, Пудость (Гатчинский район);
- Котельский, Ивангород (Кингисеппский район);
- Кириши;
- Тосно.
ИСТОЧНИК KP.RU