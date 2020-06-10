Автомобилисты встали в жесткую пробку на Московском шоссе в Санкт-Петербурге 10 июня

10 Июнь 2020 2020-06-10T16:24:38+03:00

В серьезном заторе в 5 километров машины стоят по 2,5 часа

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Днем в среду, 10 июня 2020 года, на юге Санкт-Петербурга автомобилисты встали в серьезную пробку. В половине второго на Московском шоссе образовался необычно сложный затор длиной в 5 километров. При этом, застрявшие в нем автомобили стояли по 2,5 часа.

- В 14:33 часов зафиксирована необычно сложная пробка на Московском шоссе от 2-го Бадаевского проезда до центра Scania. В пробке длиной 5,3 километров можно потерять 2 часа 28 минут, - говорится в отчете сервиса «Яндекс».

В целом обстановка на дорогах в Санкт-Петербурге на 16:00 обычная – загруженность дорог оценивается в 3 балла. Ожидается, что пробки продолжат расти в ближайший час и к 18 часам достигнут пика в 5 баллов.

Утром наиболее загруженными магистралями стари Московское шоссе в обе стороны, Пискаревский проспект в центр города и проспект Культуры с Тихорецким проспектом.

ИСТОЧНИК KP.RU