Продавцы магазина не захотели скандалить сами и вызвали наряд Росгвардии, чтобы надеть маску на покупателя

10 Июнь 2020 2020-06-10T16:55:32+03:00

При виде трех бойцов в бронежилетах и с автоматами, тот согласился

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Чтобы заставить покупателя строительного магазина надеть маску, пришлось вызывать наряд Росгвардии. Несмотря на то, что в Петербурге постепенно смягчаются карантинные меры, носить средства защиты в общественных местах по-прежнему необходимо. Но не все выполняют это требование. Свидетелями удивительной истории стали жители Василеостровского района.

- В Леруа на Васильевском вызвали наряд из-за того, что мужик был без маски, - пишут очевидцы в паблике «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

Несмотря на то, что ситуация кажется притянутой за уши, ока оказалась вполне реальной. В пресс-службе петербургского управления Росгвардии инцидент подтвердили.

- Да, был такой вызов, - заявили газете «Петербургский дневник» представители ведомства и уточнили, что конфликта никакого не было, а просто сотрудники магазина, которые сами не захотели разбираться с посетителем, просто нажали тревожную кнопку.

Неизвестно, был ли покупатель скандалистом, но при виде трех вооруженных бойцов в бронежилетах, он быстро согласился надеть маску. На этом инцидент был исчерпан.

ИСТОЧНИК KP.RU