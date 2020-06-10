Сильный ветер сломал шесть деревьев в разных районах Санкт-Петербурга
Коммунальные службы Санкт-Петербурга с утра 10 июня подсчитали урон, нанесенный городу вторничной непогодой. Кроме сильных подтоплений из-за ливней, не принесших особых проблем, ветер сломал несколько деревьев.
- Сильный град, ливень, гроза и ветер стали причиной падения крупных веток и деревьев. Всего на территориях подведомственных Комитету по благоустройству было сломано шесть деревьев, - сообщает пресс-служба ведомства.
К счастью, разгул стихии не привел к большим разрушениям: в результате падений деревьев никто не пострадал и имущество петербуржцев также не пострадало.
В течение вторника коммунальщики спилили все поврежденные деревья и убрали последствия грозы. Однако расслабляться им не стоит, ведь к вечеру вторника синоптики обещают новый удар непогоды.
Впрочем, есть шанс, что грозовой фронт пройдет стороной и не заденет Петербург, как уже было в понедельник.
ИСТОЧНИК KP.RU