Депутат, предлагавший судить за чтение СМС жены, подал в отставку

10 Июнь 2020 2020-06-10T17:37:40+03:00

Владимир Петров больше не хочет быть депутатом. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

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Депутат Законодательного собрания Ленинградской области Владимир Петров, известный своими неоднозначными инициативами, внезапно решил сложить свои полномочия. Заявление с просьбой «отчислить» его из рядов народных избранников, он уже подал в канцелярию ЗакСа.

- Да, такое заявление от него поступило. На ближайшем заседании, которое намечено на 23 июня, будет рассмотрен вопрос о сложении депутатом Владимиром Петровым полномочий, - сообщили корреспонденту «КП-Петербург» в пресс-службе областного парламента.

Причины, по которым Петров решил перестать быть депутатом, неизвестны. Однако есть версия, что он хочет сменить свой Сланцевский район, который представляет в парламенте, на престижный Выборгский. Ранее здесь депутатом был Владимир Цой, назначенный в прошлом году главой комитета по культуре Ленобласти. Его мандат освободился. А голосование пройдет уже 13 сентября, вместе с выборами губернатора региона.

Впрочем, к депутату были вопросы из-за имеющихся, якобы, счетов за границей.

Напомним, что Владимир Петров известен законопроектом о наказании супругов за чтение СМС в чужом телефоне, также он предлагал запретить изменять женам, хотел выселить в деревни всех «понаехавших» в столицы и так далее.

ИСТОЧНИК KP.RU