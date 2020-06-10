Медведь вышел к людям, чтобы убрать за ними мусор в Ленобласти

10 Июнь 2020 2020-06-10T17:42:07+03:00

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Очередное явление медведя народу произошло в городе Сясьстрой Волховского района Ленинградской области. Косолапый, как ни в чем не бывало, вышел к дороге и стал что-то искать в траве. Своим поведением Михайло Потапыч сначала напугал местных жителей. Ну а потом какие-то смельчаки не растерялись и сняли зверя на камеру.

На кадрах видно, что внимание косолапого привлек пакет с мусором, который за собой, очевидно, не убрали люди. Медведь вытащил мешок из кустов и, уходя обратно в лес, прихватил его с собой, подавая местным жителям пример. Кто знает, может, Потапыч в курсе, где находится ближайший мусорный бак.

Видео быстро разлетелось по социальным сетям. Пользователи сети Интернет оценили поступок социально ответственного медведя. Однако высказались и о том, что жителям Сясьстроя нужно быть аккуратнее, ведь у них появился хоть и чистоплотный, но всё же опасный сосед.

Медведь в Ленинградской области убирает мусор за людьми .

ИСТОЧНИК KP.RU