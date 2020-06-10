Трактор провалился в траншею на улице Замшина в Санкт-Петербурге
В Санкт-Петербурге на улице Замшина произошло небольшое ЧП. Днем в среду, 10 июня 2020 года, трактор-экскаватор провалился в траншею, которую сам же и вырыл. Инцидент случился у дома 27, где ведутся работы около пяти часов вечера.
- На улице Замшина трактор-экскаватор провалился в траншею. Все отскочили, никто не пострадал, - рассказали в социальной сети очевидцы.
Рабочие вовремя успели выбраться из кабины автомобиля.
- Сам себе, как говорится, яму вырыл, - пошутил один из пользователей социальной сети в комментариях.
На данный момент, по словам свидетелей, готовится «спасательная операция». К месту едет другой трактор, который поможет достать экскаватор из траншеи.
- Желаю успешно провести операция по спасению младшего брата. Всем здоровья, - обратился к рабочим петербуржец в комментариях.
ИСТОЧНИК KP.RU