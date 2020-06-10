Трактор провалился в траншею на улице Замшина в Санкт-Петербурге

10 Июнь 2020 2020-06-10T17:45:23+03:00

Трактор провалился в траншею, которую сам выкопал на улице Замшина Фото: СОЦСЕТИ

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В Санкт-Петербурге на улице Замшина произошло небольшое ЧП. Днем в среду, 10 июня 2020 года, трактор-экскаватор провалился в траншею, которую сам же и вырыл. Инцидент случился у дома 27, где ведутся работы около пяти часов вечера.

- На улице Замшина трактор-экскаватор провалился в траншею. Все отскочили, никто не пострадал, - рассказали в социальной сети очевидцы.

Рабочие вовремя успели выбраться из кабины автомобиля.

- Сам себе, как говорится, яму вырыл, - пошутил один из пользователей социальной сети в комментариях.

На данный момент, по словам свидетелей, готовится «спасательная операция». К месту едет другой трактор, который поможет достать экскаватор из траншеи.

- Желаю успешно провести операция по спасению младшего брата. Всем здоровья, - обратился к рабочим петербуржец в комментариях.

ИСТОЧНИК KP.RU