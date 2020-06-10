2020-06-10T18:12:29+03:00
Общество

Автомобильные номера, уплывшие во время ливня, нашли в Санкт-Петербурге

Таблички утонули в грязи на перекрестке Жукова и Стачек [видео]
Лилия КОЗЛОВА
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После ливня в Петербурге нашли уплывшие автомобильные номераПосле ливня в Петербурге нашли уплывшие автомобильные номераФото: принтскрин видео.
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Интересный улов сделали жители Санкт-Петербурга днем в среду, 10 июня 2020 года. После ливня, который прошел накануне, на перекрестке Жукова и проспекта Стачек горожане выловили в грязи автомобильные номера, которые утонули в дождевом потопе. Возможно, кто-то из автомобилистов их ищет.

- У затопленного вчера перекрестка Жукова и Стачек лежат потерянные госномера. Если что, они в шиномонтаже «Покрышкинъ», - рассказал местный житель, который бережно собрал таблички из грязи.

Это уже не первый раз, когда после ливней в разных частях города люди находят автомобильные номера. Минувшим летом во время дождей самые большие уловы были на Парашютной улице, которую затапливало после каждого ливня.

Сегодня «Водоканал» предупредил, что в городе снова возможны подтопления 10 и 11 июня. На случай ЧП оперативные бригады дежурят в Петербурге, чтобы оперативно убирать воду, с которой не справляется канализация.

Автомобильные номера нашли в грязи после ливня в Петербурге .

ИСТОЧНИК KP.RU

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