Главврач Боткинской больницы назвал лекарства, которыми медики побеждают коронавирус

10 Июнь 2020 2020-06-10T19:40:17+03:00

Денис Гусев рассказал петербуржцам, чем сейчас лечат COVID-19 и почему больному важно наблюдаться у врача

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Главный врач петербургской больницы имени Боткина Денис Гусев посоветовал горожанам, которые подозревают у себя коронавирус, не заниматься самолечением. Медик отметил, что популярные нынче противомалярийные препараты могут привести к сердечно-сосудистым проблемам у некоторых категорий пациентов. Лучше всего – наблюдаться у врача, который четко определит необходимую терапию.

- Все препараты для лечения у нас есть. Мы ориентируемся на рекомендации Минздрава. В основном, используем противовирусные средства, препараты противовоспалительного ряда, а также антибактериальные средства и лекарства, влияющие на свертываемость крови. В арсенале нашем есть все необходимое, - подчеркнул главврач Боткина в эфире телепрограммы «Петербург против коронавируса».

Также медик сообщил, что за три с лишним месяца врачи Северной столицы научились адекватно лечить различные формы течения COVID-19 – от ОРВИ до тяжелой пневмонии.

ИСТОЧНИК KP.RU