2020-06-10T19:45:34+03:00
Общество

Коронавирус в Ленинградской области по районам, последние новости на 10 июня 2020 года: Десять районов без новых случаев

«Комсомолка» подсчитала, как распространился коронавирус в Ленинградской области по районам и собрала последние новости на 10 июня 2020 года
Евгения МОСКВИНА
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В Ленобласти за время пандемии заболели коронавирусом 3342 человека.В Ленобласти за время пандемии заболели коронавирусом 3342 человека.Фото: Олег ЗОЛОТО
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За последние сутки в Ленобласти зафиксировали еще 55 случаев заражения COVID-19. Заболевание подтвердили у жителей 27 населенных пунктов в семи районах. На карте распространения коронавируса в Ленинградской области на 10 июня 2020 года видно, что сразу в 10 районах новых случаев за сутки не нашли.

Кроме того, количество выздоровевших за последние 24 часа превысило количество заболевших. По данным регионального управления Роспотребнадзора, общее число победивших COVID-19 в регионе на сегодня составило 2321 человек. А значит, выписали за сутки сразу 100 человек.

Данные о коронавирусе по районам в Ленинградской области. Фото: Павел РОМАНОВ

Данные о коронавирусе по районам в Ленинградской области.Фото: Павел РОМАНОВ

К сожалению, за сутки к статистике прибавились и смертельные исходы с коронавирусом. Еще 4 человека с COVID-19 скончались в Ленобласти. Так, за все время пандемии в регионе зафиксировано уже 23 летальных исхода. Общее число зараженных в Ленобласти за время пандемии достигло 3342 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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