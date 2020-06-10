2020-06-10T19:57:36+03:00
Политика

Александр Дрозденко баллотируется на новый срок при поддержке президента России

Владимир Путин заявил, что у губернатора Ленобласти есть на это "моральное право"
Александра СУРИС
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Александр Дрозденко будет снова баллотироваться на пост губернатора Фото: архив "КП"Александр Дрозденко будет снова баллотироваться на пост губернатора Фото: архив "КП"
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13 сентября в Ленобласти пройдут выборы губернатора Ленобласти. Эту дату сегодня, 10 июня, утвердили в Законодательном собрании региона. Решение было принято единогласно.

И сегодня же состоялась рабочая встреча действующего губернатора Ленобласти Александра Дрозденко с президентом Владимиром Путиным. Глава региона отчитался о ситуации с коронавирусной инфекцией, об экономическом положении. Обсудил ряд актуальных вопросом, в том числе мусорную реформу.

В конце своего выступления Александр Дрозденко попросил Владимира Путина согласовать его кандидатуру на участие в губернаторских выборах. Напомним, свой пост он занимает с 2012 года.

- У вас есть все моральные права претендовать на новый срок, - согласился Президент. - Последнее слово за избирателями, я со своей стороны желаю успеха.

Кстати, особо глава государства поблагодарил Дрозденко за стабильное увеличение численности населения. Рост составил 3,4 процента - это выше, чем в среднем по стране.

ИСТОЧНИК KP.RU

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