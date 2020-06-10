2020-06-10T19:57:52+03:00
Общество

170 млн рублей помощи получат сельскохозяйственные предприятия Санкт-Петербурга

Вдобавок некоторым предприятиям компенсируют ставку по кредитам на закупку сырья
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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Сельхозпредприятия Санкт-Петербурга получат субсидию в 170 млн рублей в 2020 году.Сельхозпредприятия Санкт-Петербурга получат субсидию в 170 млн рублей в 2020 году.Фото: Артем КИЛЬКИН
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Сельскохозяйственные предприятия из Санкт-Петербурга получат 170 млн рублей вспомогательной помощи за 2020 год. Соответствующее постановление уже подписал губернатор Александр Беглов. Субсидии полагаются крестьянским и фермерским хозяйствам, товаропроизводителям, организациям по переработке сельхозпродукции, а также научным и образовательным организациям из отрасли.

- Денежные средства пойдут на возмещения затрат на поддержку племенного животноводства, закупку и заготовку кормов для крупного рогатого скота и сельскохозяйственной птицы. Кроме того, предприятиям пищевой и перерабатывающей промышленности компенсируют процентную ставку по кредитам на закупку сельскохозяйственного сырья и технологического оборудования, - сообщают в пресс-службе Смольного.

Чуть ранее Александр Беглов подписал еще одно постановление, согласно которому из бюджета Северной столицы переведут деньги медикам для покупки жилья.

ИСТОЧНИК KP.RU

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