2020-06-10T20:28:17+03:00
Происшествия

Новый адвокат отказался защищать доцента-расчленителя Олега Соколова

Историк хотел, чтобы Сергей Лукьянов скорее ознакомился с вещдоками, но сотрудничества не вышло
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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Другой адвокат Олега Соколова отказался защищать доцента в суде после долгой личной беседы.Другой адвокат Олега Соколова отказался защищать доцента в суде после долгой личной беседы.Фото: Артем КИЛЬКИН
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Адвокат Сергей Лукьянов отказался сотрудничать с доцентом-расчленителяем Олегом Соколовым, который жестоко расправился со своей 24-летней возлюбленной, аспиранткой СПбГУ Анастасией Ещенко. Ранее в ходе заседания в суде одиозный историк попросил привлечь к делу еще одного защитника, чтобы тот как можно скорее ознакомился с вещественными доказательствами. Однако сотрудничества у них не вышло, хотя Лукьянов уже появлялся в суде.

Соколов рассчитывал на трех адвокатов - Почуева, Осадчук, и Лукьянова, но с последним (на снимке находится слева) "романа" не вышло. Фото: пресс-служба судов Санкт-Петербурга

Соколов рассчитывал на трех адвокатов - Почуева, Осадчук, и Лукьянова, но с последним (на снимке находится слева) "романа" не вышло. Фото: пресс-служба судов Санкт-Петербурга

- Адвокат Лукьянов сообщил, что после длительной беседы с Соколовым в СИЗО-1 им не удалось достичь договоренности, - информирует объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

Напомним, судебное заседание по громкому уголовному делу отложили как раз из-за потребности Соколова заключить соглашение с Лукьяновым, а также по причине ознакомления всех трех адвокатов с вещдоками.

ИСТОЧНИК KP.RU

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