2020-06-10T20:49:03+03:00
Общество

Переливание плазмы вылечило от коронавируса уже 32 пациентов Горбольницы №40

32 из 37 пациентов с тяжелой формой COVID-19 выжили после переливания плазмы
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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Переливание плазмы спасло жизни нескольким десяткам пациентов Горбольницы №40.Переливание плазмы спасло жизни нескольким десяткам пациентов Горбольницы №40.Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)
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Завотделением анестезиологии и реанимации горбольницы №40 Евгений Гарбузов отметил, что переливание плазмы от людей, переболевших COVID-19, сейчас спасает немало жизней пациентов с тяжелой формой опасного заболевания.

- Больше месяца используем эту методику лечения. За это время у нас 37 пациентов получили гипериммунную антиковидную плазму. 32 «тяжелых» пациента из этой группы выжили. То есть обнадеживающие результаты очевидны. Это эффективный вариант лечения, поэтому мы его активно применяем, - отметил врач в эфире телепрограммы «Петербург против коронавируса».

Как правило, плазму переливают пациентам с тяжелой формой COVID-19. Таких в инфекционном стационаре Сестрорецка сейчас 64 человека. Но эффективность данного лечения зависит от сроков назначения - лучше всего плазма работает в первые 3-7 суток от момента появления клинических симптомов. Именно в это время вирус еще не разрушил легкие. Плазма как бы «обрубает» эффект течения заболевания.

ИСТОЧНИК KP.RU

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