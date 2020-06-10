2020-06-10T21:48:19+03:00
Общество

Беглов окончательно утвердил «антикоронавирусный» бюджет Санкт-Петербурга

Дефицит бюджета в 2020 году составит 111,1 млрд рублей
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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В Санкт-Петербурге окончательно утвердили бюджет на 2020 год.В Санкт-Петербурге окончательно утвердили бюджет на 2020 год.Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)
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Губернатор Александр Беглов утвердил корректировку бюджета Санкт-Петербурга на 2020 год. Напомним, часть важных изменений внесли из-за наступившей пандемии коронавируса. Теперь в городской казне доходная часть составляет 573,8 млрд рублей, а расходная – 684,96 млрд. Нетрудно подсчитать, что дефицит в таком случае – 111,1 млрд рублей.

- Доходная часть бюджета снижена более чем на 100 млрд рублей. Это связано с прогнозируемым уменьшением выручки и рядом процессов, в том числе из-за противоэпидемических ограничений, а также изменения прогнозных параметров по средней заработной плате, вероятного роста уровня безработицы и мер поддержки бизнеса в пострадавших отраслях экономики, - передает пресс-служба Смольного.

Напомним, денежные расходы, в основном, пойдут на лекарства льготникам, субсидии для поставщиков соцуслуг, на зарплату сотрудникам образовательных организаций и, конечно, на выплаты медработникам.

ИСТОЧНИК KP.RU

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