Беглов окончательно утвердил «антикоронавирусный» бюджет Санкт-Петербурга

10 Июнь 2020 2020-06-10T21:48:19+03:00

В Санкт-Петербурге окончательно утвердили бюджет на 2020 год. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

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Губернатор Александр Беглов утвердил корректировку бюджета Санкт-Петербурга на 2020 год. Напомним, часть важных изменений внесли из-за наступившей пандемии коронавируса. Теперь в городской казне доходная часть составляет 573,8 млрд рублей, а расходная – 684,96 млрд. Нетрудно подсчитать, что дефицит в таком случае – 111,1 млрд рублей.

- Доходная часть бюджета снижена более чем на 100 млрд рублей. Это связано с прогнозируемым уменьшением выручки и рядом процессов, в том числе из-за противоэпидемических ограничений, а также изменения прогнозных параметров по средней заработной плате, вероятного роста уровня безработицы и мер поддержки бизнеса в пострадавших отраслях экономики, - передает пресс-служба Смольного.

Напомним, денежные расходы, в основном, пойдут на лекарства льготникам, субсидии для поставщиков соцуслуг, на зарплату сотрудникам образовательных организаций и, конечно, на выплаты медработникам.

ИСТОЧНИК KP.RU