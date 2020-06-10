Пляж балтийских нерп из Санкт-Петербурга сняли на видео

10 Июнь 2020 2020-06-10T22:22:40+03:00

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Балтийские нерпы, которые заканчивают курс реабилитации в Центре изучения морских млекопитающих Санкт-Петербурга, организовали себе вечерний пляж у бассейна. Подросшие малыши готовятся к скорому выпуску в Финский залив, плотно кушают и общаются друг с другом. При виде человека с камерой один из нерпенков даже повысил голосок и замахал лапкой, как бы отгоняя от себя и друзей надоедливых папарацци.

Видео отдыха малышей появилась в сообществе Фонда друзей балтийской нерпы во «Вконтакте». В конце записи самый хитроумный ластоногий устремился к открытой двери, чтобы наверняка сбежать. Подписчики тут же умилились «детскому саду».

- Такие балдеющие плюшки. Аж похрюкивают.

- Один наотдыхался и драпает с пляжа пожевать чего-нибудь.

- Я поняла замысел наших кругляшей. Двое отвлекают, а третий – реализует план побега.

Добавим, что вечерний пляж нерп любой читатель «Комсомолки» может сравнить с пляжем людским, в парке 300-летия, куда наша журналистка отправилась для того, чтобы выяснить, почему горожане массово нарушают ограничения по коронавирусу.

Балтийские нерпы устроили себе вечерний пляж в Санкт-Петербурге.Видео: vk.com/sealrescue

ИСТОЧНИК KP.RU