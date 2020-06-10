2020-06-10T22:51:41+03:00
Экономика

Предприятия Санкт-Петербурга получили новую налоговую отсрочку

Владельцам коммерческой недвижимости дадут льготу только в случае предоставления отсрочки арендаторам
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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Предприятия Санкт-Петербурга получили налоговую отсрочку, но с важным условием.Предприятия Санкт-Петербурга получили налоговую отсрочку, но с важным условием.Фото: Олег ЗОЛОТО
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Губернатор Александр Беглов подписал постановление, которое гарантирует некоторым предприятиям Санкт-Петербурга очередные налоговые послабления. Льгота предоставляется тем владельцам коммерческой недвижимости, которые предоставили отсрочку своим арендаторам.

Вдобавок для собственников недвижимого имущества, используемого под гостиницы, санатории или объекты временного размещения, продлили срок уплаты авансовых платежей по налогу на имущество организаций и по земельному налогу. За I квартал 2020 года – на 6 месяцев, а за II квартал – на 4 месяца. Но есть нюансы.

- Одно из основных условий – заключение с арендаторами дополнительных соглашений по предоставлению отсрочки по уплате арендной платы и (или) снижению ее не менее чем в половину ежемесячной арендной платы, - отмечают в пресс-службе Смольного.

ИСТОЧНИК KP.RU

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