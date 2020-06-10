2020-06-10T23:21:29+03:00
Спорт

Защитник «Зенита» Маммана вернулся к тренировкам после тяжелой травмы

Футболист не играл целых 8 месяцев из-за разрыва передней крестообразной связки левого колена
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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Маммана приступил к тренировкам за "Зенит" после восстановления от тяжелой травмы. Фото: twitter.com/fczenit_enМаммана приступил к тренировкам за "Зенит" после восстановления от тяжелой травмы. Фото: twitter.com/fczenit_en
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Аргентинский защитник «Зенита» Эммануэль Маммана наконец-то приступил к тренировкам после тяжелой травмы. Футболист на протяжении 8 месяцев восстанавливался от разрыва передней крестообразной связки левого колена. Радостную новость фанатам объявил англоязычный Twitter сине-бело-голубых, который как бы невзначай показал разминку спортсмена.

- Тренировка Эммануэля Мамманы на спину с беговыми упражнениями на тренировочном центре «Газпрома» после его травмы, - пишет пресс-служба «Зенита».

Напомним, сейчас зенитовцы вовсю готовятся к предстоящей выездной игре против ЦСКА. Она состоится 20 июня. Тренировки проходят в условиях ограничения по коронавирусу. Например, Семак и весь тренерский штаб вынуждены носить защитные маски и перчатки. Футболисты такой «радости», слава богу, лишены, но все же временами занимаются, соблюдая социальную дистанцию.

ИСТОЧНИК KP.RU

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