На петербуржца завели уголовное дело за фиктивную прописку 17 мигрантов

10 Июнь 2020 2020-06-10T23:47:37+03:00

Петербуржца оштрафовали на 100 тысяч рублей за прописку неизвестных мигрантов у себя в квартире. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Мужчина клялся, что иностранцев он не видел, просто неизвестные люди предложили ему заработать

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На жителя Санкт-Петербурга завели уголовное дело за то, что он прописал в своей квартире 17 мигрантов. В суде мужчина поклялся, что его ввели в заблуждение – мол, иностранцев он знать не знает, просто неизвестные лица предложили ему слегка заработать. За помощь с пропиской дружелюбный петербуржец получил 5 тысяч рублей. Теперь же с него потребуют в 20 раз больше.

- Установлено, что в конце января 2020 года обвиняемый обратился в многофункциональный центр, где он поставил на миграционный учет по месту своей регистрации 17 граждан Республики Таджикистан, которым фактически жилье предоставлять не собирался, - сообщает пресс-служба прокуратуры Санкт-Петербурга.

В итоге Кировский районный суд признал мужчину виновным и оштрафовал его на 100 тысяч рублей. Приговор пока что не вступил в законную силу.

ИСТОЧНИК KP.RU