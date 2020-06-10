2020-06-10T23:47:37+03:00
Происшествия

На петербуржца завели уголовное дело за фиктивную прописку 17 мигрантов

Мужчина клялся, что иностранцев он не видел, просто неизвестные люди предложили ему заработать
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
Поделиться:
Петербуржца оштрафовали на 100 тысяч рублей за прописку неизвестных мигрантов у себя в квартире.Петербуржца оштрафовали на 100 тысяч рублей за прописку неизвестных мигрантов у себя в квартире.Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)
Изменить размер текста:

На жителя Санкт-Петербурга завели уголовное дело за то, что он прописал в своей квартире 17 мигрантов. В суде мужчина поклялся, что его ввели в заблуждение – мол, иностранцев он знать не знает, просто неизвестные лица предложили ему слегка заработать. За помощь с пропиской дружелюбный петербуржец получил 5 тысяч рублей. Теперь же с него потребуют в 20 раз больше.

- Установлено, что в конце января 2020 года обвиняемый обратился в многофункциональный центр, где он поставил на миграционный учет по месту своей регистрации 17 граждан Республики Таджикистан, которым фактически жилье предоставлять не собирался, - сообщает пресс-служба прокуратуры Санкт-Петербурга.

В итоге Кировский районный суд признал мужчину виновным и оштрафовал его на 100 тысяч рублей. Приговор пока что не вступил в законную силу.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Стало известно, кто снес остановку вместе с пешеходами у «Проспекта Славы»
Легковушка снесла трех человек на остановке у метро «Проспект Славы»
На петербуржца завели уголовное дело за фиктивную прописку 17 мигрантов
Защитник «Зенита» Маммана вернулся к тренировкам после тяжелой травмы
Предприятия Санкт-Петербурга получили новую налоговую отсрочку
Пляж балтийских нерп из Санкт-Петербурга сняли на видео
Беглов окончательно утвердил «антикоронавирусный» бюджет Санкт-Петербурга
Петербуржцы перекрыли Пулковское шоссе ради спасения утиного семейства
Переливание плазмы вылечило от коронавируса уже 32 пациентов Горбольницы №40
Новый адвокат отказался защищать доцента-расчленителя Олега Соколова
170 млн рублей помощи получат сельскохозяйственные предприятия Санкт-Петербурга
Александр Дрозденко баллотируется на новый срок при поддержке президента России
Коронавирус в Ленинградской области по районам, последние новости на 10 июня 2020 года: Десять районов без новых случаев
Главврач Боткинской больницы назвал лекарства, которыми медики побеждают коронавирус
Петербуржцев оштрафовали на 17 млн рублей за нарушения ограничений по коронавирусу
Медики получат выплаты на покупку жилья в Санкт-Петербурге
Автомобильные номера, уплывшие во время ливня, нашли в Санкт-Петербурге
Трактор провалился в траншею на улице Замшина в Санкт-Петербурге
Медведь вышел к людям, чтобы убрать за ними мусор в Ленобласти
Депутат, предлагавший судить за чтение СМС жены, подал в отставку
Сильный ветер сломал шесть деревьев в разных районах Санкт-Петербурга
Петербуржец изнасиловал двух 12-летних девочек за одну ночь
Продавцы магазина не захотели скандалить сами и вызвали наряд Росгвардии, чтобы надеть маску на покупателя
Петербургский суд дал 10 лет заключения мигранту-стороннику террористов
Автомобилисты встали в жесткую пробку на Московском шоссе в Санкт-Петербурге 10 июня