Легковушка снесла трех человек на остановке у метро «Проспект Славы»
Легковушка наехала на трех человек, находившихся на остановке общественного транспорта, в Купчино. Все произошло в 23:24 на проспекте Славы у дома №45. Известно, что среди пострадавших точно нет детей. По информации ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу, сбитых людей сейчас осматривают медики скорой помощи.
Место происшествия огородили. Фото: vk.com/spb_today
Первые фотографии и комментарии очевидцев появились в сообществе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» во «Вконтакте».
- Сидел в автобусе и видел, как он влетел в остановку. На моих глазах 3 парня сидели на остановке с улыбкой, а затем – дикий визг. Вижу, как он влетел в остановку, и они разлетелись. Водитель сам еле-еле вышел из машины, - пишет один из свидетелей ДТП.
На аварию стянулись все спецслужбы. Фото: vk.com/spb_today
По предварительной информации, все пострадавшие живы. На фотографиях видео, что черная легковушка не просто сбила людей, но и напрочь снесла остановку. Причину жесткой аварии выясняют сотрудники ГИБДД.
ИСТОЧНИК KP.RU