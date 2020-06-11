Легковушка снесла трех человек на остановке у метро «Проспект Славы»

11 Июнь 2020 2020-06-11T00:16:25+03:00

Изменить размер текста: A A

Легковушка наехала на трех человек, находившихся на остановке общественного транспорта, в Купчино. Все произошло в 23:24 на проспекте Славы у дома №45. Известно, что среди пострадавших точно нет детей. По информации ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу, сбитых людей сейчас осматривают медики скорой помощи.

Место происшествия огородили. Фото: vk.com/spb_today

Первые фотографии и комментарии очевидцев появились в сообществе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» во «Вконтакте».

- Сидел в автобусе и видел, как он влетел в остановку. На моих глазах 3 парня сидели на остановке с улыбкой, а затем – дикий визг. Вижу, как он влетел в остановку, и они разлетелись. Водитель сам еле-еле вышел из машины, - пишет один из свидетелей ДТП.

На аварию стянулись все спецслужбы. Фото: vk.com/spb_today

По предварительной информации, все пострадавшие живы. На фотографиях видео, что черная легковушка не просто сбила людей, но и напрочь снесла остановку. Причину жесткой аварии выясняют сотрудники ГИБДД.

ИСТОЧНИК KP.RU