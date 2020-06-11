2020-06-11T00:36:10+03:00
Происшествия

Стало известно, кто снес остановку вместе с пешеходами у «Проспекта Славы»

19-летний юноша ушел на машине в занос, что привело к жесткому ДТП [видео]
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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19-летний дрифтер поневоле снес пешеходов на остановке на проспекте Славы. Фото: vk.com/spb_today19-летний дрифтер поневоле снес пешеходов на остановке на проспекте Славы. Фото: vk.com/spb_today
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Появилась официальная информация от ГИБДД, что трех пешеходов у петербургской станции метро «Проспект Славы» сбил 19-летний водитель автомобиля «Тойота Королла». Напомним, легковкушка снесла остановку вместе с парнями, ожидавшими общественный транспорт. Предварительно, юный водитель иномарки не справился с управлением и допустил занос, выкинувший его на тротуар.

- В результате аварии пострадали трое пешеходов. Это мужчины 25, 24 и 23 лет. Всем им оказывают помощь медики «скорой». У пострадавших диагностировали травмы средней степени тяжести. По факту аварии проводится проверка, - сообщили в отделе пропаганды УГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

По словам очевидцев, водитель еле-еле вышел из своей машины после аварии. Однако инспекторы ГИБДД подтвердили, что его здоровье в порядке. Место жесткого ДТП сейчас огородили, поскольку у искореженной и разбитой остановки опасно находиться.

"Тойота" снесла остановку с пешеходами у метро "Проспект Славы" в Санкт-Петербурге.Видео: vk.com/spb_today

ИСТОЧНИК KP.RU

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