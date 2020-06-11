Храбрый петербуржец накрыл собой собаку во время огромного града

11 Июнь 2020 2020-06-11T01:39:12+03:00

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Храбрый петербуржец спас свою собаку от казалось бы неизбежных травм во время выпадения огромного града вечером 9 июня, когда на город обрушился аномальный ливень. О смелом поступке мужчины «Комсомолка» узнала позднее – все благодаря сообщениям очевидцев в группе Ленсоветовского микрорайона во «Вконтакте». Увы, на контакт с журналистом горожанин не пошел, однако мы не можем не рассказать о поступке герое.

Напомним, именно в Пушкинском районе во время ливня выпало больше всего осадков – 18,5 мм с максимальной интенсивностью 12,06 мм за 20 минут. Ленсоветовскому не повезло и по той причине, что там выпал град размером с яйцо. В этот момент местный житель Дмитрий гулял со своей собакой во дворе. Стихия застала мужчину врасплох. Единственное, что он смог сделать – спрятаться под дерево в надежде, что град их не заденет.

Другие местные жители получили сильные ссадины и гематомы, так что и спаситель собаки наверняка пострадал не меньше. Фото: vk.com/lensovetovsky

- Молодой человек спрятался с собачкой под дерево. Когда все кончилось, у него по шее кровь текла. Его избило сильно, конечно. И не знаешь, чем помочь-то ему! Надо было кинуть покрывало? Нет, далеко кидать, его забило бы, если бы бежал за ним, - написала очевидец из дома напротив, снявшая бедолагу с песиком на видео.

Видеозапись вел и сам Дмитрий, испытавший на себе адские удары льда. Песик отчаянно скулил, но мужчина укрыл его под собой, приняв весь удар. Не обошлось без криков от боли. Впрочем, это тот случай, когда читателю лучше все увидеть самому на записи ниже.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.spb.kp.ru/video/embed/784318" frameborder="0"></iframe> Петербуржец накрыл собой свою собаку, спасая ее от огромного града ценой собственных травм.Видео: vk.com/lensovetovsky / vk.com/pavlovprodigyДмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ

ИСТОЧНИК KP.RU