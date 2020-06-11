Трое неизвестных избили пенсионеров, ворвавшись к ним в квартиру в Сосновом Бору

11 Июнь 2020 2020-06-11T02:12:23+03:00

Бугаи требовали денег, но у бабушки и дедушки ничего не было ни гроша

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Трое неизвестных ворвались в квартиру к паре пенсионеров в Сосновом Бору. 70-летняя пенсионерка подошла к двери и открыла дверь мужчинам в медицинских масках, как вдруг они набросились на нее и ее 77-летнего мужа. Били хлестко, по телу и лицу бабушки и дедушки, прикрикивая с требованием отдать им деньги. Шокированные старики еле смогли выговорить, что у них нет никаких денег и других ценностей, после чего изверги поспешили сбежать.

- Все нападавшие были со славянской речью. У них нормальное телосложение и рост от 170 до 185 сантиметров. Другие приметы вроде одежды тоже установлены. Известно, что они старались максимально скрыть свои лица с помощью кепки, маски и панамы. Ориентировки на злоумышленников уже разосланы, - сообщил «Комсомолке» источник в правоохранительных органах.

Добавим, что по факту происшествия возбуждено уголовное дело. Здоровью пенсионеров ничто не угрожает.

ИСТОЧНИК KP.RU