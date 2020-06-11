11 июня в Санкт-Петербурге будет не жарко и с дождями

11 Июнь 2020 2020-06-11T07:48:21+03:00

В четверг, 11 июня в Петербурге будет тепло и пасмурно. Фото: Артем КИЛЬКИН

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Петербургская погода вернулась к своей климатической норме после нескольких дней сильной жары. В последний день короткой рабочей недели синоптики обещают жителям Северной столицы умеренное тепло и немного дождей.

- 11 июня в Санкт-Петербурге ожидается облачная с прояснениями погода. Утром и в течение дня местами пройдут кратковременные дожди. Ветер северо-восточный, умеренный. Температура воздуха составит +18…+20 градусов. Атмосферное давление будет слабо повышаться, - сообщает городской гидрометцентр.

Почти такими же будут и ближайшие два дня. Это значит, что погода вернулась к своей климатической норме. Зато несколько дней жары чуть прогрели воду в Неве и Финском заливе. Сейчас ее температура составляет +15 и +15…+18 соответственно.

По состоянию на 7:45 в Санкт-Петербурге облачно, температура воздуха держится на отметке в 15,6 градуса. Ветер 2-5 метров в секунду, 763,3 мм ртутного столба, влажность составляет 90%.

ИСТОЧНИК KP.RU