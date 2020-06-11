Фура пропустила поворот и снесла отбойник на КАД

11 Июнь 2020 2020-06-11T08:49:53+03:00

ДТП произошло в районе съезда на ЗСД у Левашовского шоссе [видео]

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Фура влетела в отбойник на КАД в районе Левашово. Утром 11 июня водитель грузовика отвлекся за рулем, или же пропустил поворот, но его машина на полном ходу снесла разделительные ограждения при съезде с Кольцевой дороги.

- Фура сломала отбойник на внешней стороне КАД у съезда на Левашовское шоссе, - пишут очевидцы аварии в паблике «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

Судя по опубликованному в соцсетях видео, авария произошла чуть раньше, не доезжая Левашовского шоссе, при съезде на ЗСД. Сама фура хоть и получила повреждения, но осталась почти цела. Судьба пока водителя неизвестна, однако кабина грузовика пострадала не слишком сильно.

На месте аварии уже работает ГИБДД, инспектора огородили аварийный участок. Несмотря на достаточно узкое место, проезду разбитый грузовик не мешает и пробки на КАД в этом месте нет.

У Левашовского шоссе на КАД фура ушла в отбойник.Видео: vk.com/spb_today / Жасурбек Нажмидинов

ИСТОЧНИК KP.RU