Вода в Финском заливе прогрелась до +18, но купаться там нельзя

11 Июнь 2020 2020-06-11T09:08:43+03:00

Вода в заливе прогрелась до 18 градусов, но купаться там не стоит. Фото: Артем КИЛЬКИН

Ни один из петербургских пляжей, проверенных Роспотребнадзором, не проходит по санитарным нормам

Изменить размер текста: A A

Жара, стоявшая в Санкт-Петербурге несколько последних дней, не только выгнала горожан в закрытые парки, но и прогрела воду. И если в Неву могут лезть только моржи – там температура всего +15 градусов, то на заливе все гораздо приятнее.

- По данным наблюдений на 10 июня температура воды в курортной зоне на Финском заливе составляет +15…+18 градусов, - сообщает Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

На заливе, в отличие от Невы, нет такого течения, да и вход пологий – на мелководье солнцу легче прогреть водную массу. И этим сразу же воспользовались горожане. На пляжах Курортного района полно отдыхающих. Некоторые купаются, другое просто шлепают по воде.

То же самое происходит и на побережье в закрытом парке 300-летия. Вот только Роспотребнадзор этого не одобряет. Проверка, проведенная в начале июня, показала, что ни один из городских пляжей не подходит для купания.

ИСТОЧНИК KP.RU